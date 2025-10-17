Ateliers Nature Instruction en famille (Réseau Pédagogie Par la Nature / Forest School) Saint-Crespin

1 Impasse du Cordonnier Saint-Crespin Seine-Maritime

Début : 2025-10-17 10:30:00

fin : 2025-10-17 14:00:00

2025-10-17 2025-11-21 2025-12-12 2026-01-23 2026-02-13 2026-03-20 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-12 2026-07-03

Un moment et un lieu pour vous retrouver entre familles IEF

Au programme soin des animaux + activités nature

Séance découverte à prix libre le samedi 27 septembre de 10h30 à 12h00 + pique nique partagé possible.

Une séance par mois les vendredis de 10h30 à 12h

Pour les enfants de 3 à 12 ans

Il est aussi possible de venir ponctuellement pour les familles IEF de passage

Pour votre confort, prévoyez des vêtements adaptés à la météo, des chaussures fermées + des vêtements qui ne craignent pas la vie à la campagne.

Contactez-nous si besoin de plus d’infos !

Inscription obligatoire.

A très bientôt !

Jessica .

1 Impasse du Cordonnier Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 07 45 04 les.amandiers@hotmail.com

