Ateliers Nature Les vendredis IEF

Saint-Crespin Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 10:00:00

fin : 2026-03-20 12:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-12 2026-01-23 2026-02-13 2026-03-20 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-12 2026-07-03

Un moment et un lieu pour vous retrouver entre familles IEF (Instruction en Famille) !

Pendant que les adultes peuvent se retrouver et discuter pour échanger sur l’instruction en famille, les enfants passent un moment au jardin. (Selon l’âge des enfants les parents peuvent choisir d’accompagner leur enfant dans l’activité).

Au programme soin des animaux + approche sensorielle à la nature.

La Nature se découvre avec tous ces sens, jeux, expérience, relaxation, temps libre …

Poules, cochons d’Inde, brebis et boucs attendent leurs caresses, nourritures et paille toute propre pour un lit douillet…

Aussi le jardin se vit au fil des saisons semis, récolte, entretien, recette de cuisine, construction, biodiversité, permaculture…

Réservé aux familles IEF. .

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 07 45 04 les.amandiers@hotmail.com

