Ateliers numériques en mai La Maison-Grand Étalans
Ateliers numériques en mai La Maison-Grand Étalans mercredi 29 avril 2026.
Étalans
Ateliers numériques en mai
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:16:00
fin : 2026-05-13 23:59:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
La Maison-Grand propose aux jeunes de 4 à 18 ans une série d’ateliers numériques ludiques et créatifs pour découvrir et expérimenter différentes technologies.
Programme
• 29 avril Découverte de la découpeuse laser (4-6 ans) création de fleurs printanières
• 6 mai Découpeuse laser (7-11 ans) réalisation d’une pancarte pour le potager
• 13 mai Impression 3D (11-18 ans) création d’un support de téléphone
• 20 mai Découpeuse laser & Cricut (7-17 ans) carte alphabet en langue des signes
• 27 mai Atelier spécial fête des mères (7-17 ans) création d’un cadeau surprise
De 14h à 16h
Sur inscription 8 places par atelier .
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03 conact@la-maison-grand.fr
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English : Ateliers numériques en mai
L’événement Ateliers numériques en mai Étalans a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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