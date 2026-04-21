Soirée oenologie La Maison-Grand Étalans
Soirée oenologie La Maison-Grand Étalans vendredi 29 mai 2026.
Étalans
Soirée oenologie
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Soirée oenologie repas et dégustation de 5 vins.
30e par personne + 2€ adhésion à l’association La Maison-Grand
Réservation obligatoire (validée à réception du paiement) .
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03 conact@la-maison-grand.fr
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English : Soirée oenologie
L’événement Soirée oenologie Étalans a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS