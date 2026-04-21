Soirée oenologie La Maison-Grand Étalans

Étalans

Soirée oenologie

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Soirée oenologie repas et dégustation de 5 vins.

30e par personne + 2€ adhésion à l’association La Maison-Grand

Réservation obligatoire (validée à réception du paiement) .

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03 conact@la-maison-grand.fr

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English : Soirée oenologie

L’événement Soirée oenologie Étalans a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS