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Découverte de l’aquaponie La Maison-Grand Étalans

Découverte de l’aquaponie La Maison-Grand Étalans samedi 30 mai 2026.

Lieu : La Maison-Grand

Adresse : 26 Grande Rue

Ville : 25580 Étalans

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Étalans

Découverte de l’aquaponie

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Découvrez l’aquaponie, une méthode écologique qui allie élevage de poissons et culture de légumes en circuit autonome.

Le samedi 30 mai à 10h30, visitez une installation, échangez avec des passionnés et partagez un moment convivial autour d’un apéro. Animation gratuite sur inscription.   .

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03  conact@la-maison-grand.fr

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English : Découverte de l’aquaponie

L’événement Découverte de l’aquaponie Étalans a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

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