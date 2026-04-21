Découverte de l’aquaponie La Maison-Grand Étalans

Étalans

Découverte de l’aquaponie

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez l’aquaponie, une méthode écologique qui allie élevage de poissons et culture de légumes en circuit autonome.

Le samedi 30 mai à 10h30, visitez une installation, échangez avec des passionnés et partagez un moment convivial autour d’un apéro. Animation gratuite sur inscription. .

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03 conact@la-maison-grand.fr

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English : Découverte de l’aquaponie

L’événement Découverte de l’aquaponie Étalans a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS