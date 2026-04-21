Découverte de l’aquaponie La Maison-Grand Étalans
Découverte de l’aquaponie La Maison-Grand Étalans samedi 30 mai 2026.
Étalans
Découverte de l’aquaponie
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Découvrez l’aquaponie, une méthode écologique qui allie élevage de poissons et culture de légumes en circuit autonome.
Le samedi 30 mai à 10h30, visitez une installation, échangez avec des passionnés et partagez un moment convivial autour d’un apéro. Animation gratuite sur inscription. .
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03 conact@la-maison-grand.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de l’aquaponie
L’événement Découverte de l’aquaponie Étalans a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
À voir aussi à Étalans (Doubs)
- Animations autour du compost La Maison-Grand Étalans 20 mai 2026
- Soirée oenologie La Maison-Grand Étalans 29 mai 2026