Ateliers oenologiques à La Cave Rambault Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre
jeudi 10 septembre 2026 · Saint-Pierre-Montlimart · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
Ateliers oenologiques à La Cave Rambault
Saint-Pierre-Montlimart 2F Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-09-10 2026-10-08
La Cave Rambault à Saint-Pierre-Montlimart, vous propose différents ateliers (sur inscription obligatoire) tout au long de l’année
– LA BIEROLOGIE, UNE PASSION NOUVELLE
Des Blanches aux Stoutsen passant par les Triples et IPA, découvrez les secrets de fabrication d’une bière, à travers les houblons, et le travail de l’Homme.
Dates le 15 janvier ou le 21 mai 2026 à 19h30
Tarif 35€ / personne
– ACCORDS VINS ET FROMAGES
Venez découvrir les accords parfaits pour partager un bon moment de convivialité autour du fromage. Des vins, mais pas que… De la bière, des spiritueux et des apéritifs !
Dates le 5 février ou le 4 juin à 19h30
Tarif 42€ / personne
– A LA DECOUVERTE DES RHUMS ET WHISKIES
De la fabrication à la dégustation, 4 Whiskies 4 Rhums afin de comprendre l’importance du climat et de leur élaboration.
Dates le 19 mars ou le 10 septembre à 19h30
Tarif 38€ / personne
– ACCORDS METS ET VINS
Toujours difficile de savoir quel vin va avec quel plat, cette séance est là pour ça ! Un repas complet avec 2 accords à chaque fois, l’un traditionnel, l’autre dans l’originalité.
Dates le 2 avril ou le 8 octobre à 19h30
Tarif 50€ / personne .
Saint-Pierre-Montlimart 2F Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 09 98 contact@cave-rambault.fr
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English :
L’événement Ateliers oenologiques à La Cave Rambault Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-01-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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