Les Rendez-Vous Nature Goûtons aux fruits sauvages Montrevault Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

Les Rendez-Vous Nature Goûtons aux fruits sauvages

Montrevault Côté du Vieux Pont Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-05

La haie nourricière / Les Rendez-Vous Nature en Anjou

Dans le cadre des Rendez-vous nature, à la découverte des fruits et baies sauvages. Identifier les fruits comestibles et des fruits toxiques, faire un jus avec la récolte et le déguster. Animé par La Cicadelle. À partir de 5 ans (recommandation) .

Montrevault Côté du Vieux Pont Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 04 74 environnement@montrevaultsurevre.fr

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English :

The nourishing hedge / Les Rendez-Vous Nature en Anjou

L’événement Les Rendez-Vous Nature Goûtons aux fruits sauvages Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges