Les Rendez-Vous Nature Goûtons aux fruits sauvages Montrevault Montrevault-sur-Èvre
samedi 5 septembre 2026 · Montrevault · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
Les Rendez-Vous Nature Goûtons aux fruits sauvages
Montrevault Côté du Vieux Pont Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:30:00
Date(s) :
2026-09-05
La haie nourricière / Les Rendez-Vous Nature en Anjou
Dans le cadre des Rendez-vous nature, à la découverte des fruits et baies sauvages. Identifier les fruits comestibles et des fruits toxiques, faire un jus avec la récolte et le déguster. Animé par La Cicadelle. À partir de 5 ans (recommandation) .
Montrevault Côté du Vieux Pont Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 04 74 environnement@montrevaultsurevre.fr
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English :
The nourishing hedge / Les Rendez-Vous Nature en Anjou
L’événement Les Rendez-Vous Nature Goûtons aux fruits sauvages Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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