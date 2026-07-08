POTERIE | Atelier + 6 ans Masque ( Mononoke ) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
mercredi 5 août 2026 · Le Fuilet · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier + 6 ans Masque ( Mononoke )
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
En famille, à partir de 6 ans, partagez un moment original et fabriquez ensemble une création sur la thématique des esprits de la nuit.
Venez façonner le masque mythique de la Princesse Mononoke grâce à la technique du pot boulette. Œuvre collective (1 objet réalisé par groupe). Au-delà de 4 personnes, possibilité de faire 2 petits objets suivant la faisabilité du projet
Réservation obligatoire. Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.
Comptez 1 mois de délai pour récupérer l’objet cuit. .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
As a family—for children ages 6 and up—share a unique experience and create something together inspired by the spirits of the night.
L’événement POTERIE | Atelier + 6 ans Masque ( Mononoke ) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Anjou tourisme & attractivité
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