POTERIE | Atelier 3-7 ans / Conte à modeler Totoro Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
mardi 4 août 2026 · Le Fuilet · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier 3-7 ans / Conte à modeler Totoro
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique des esprits de la nature pour les 3-7 ans.
Après la lecture du conte Ning et les esprits de la nuit , plongez dans l’univers des esprits de la nature au japon.
1 mois de délai pour la cuisson.
Réservation obligatoire. Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.
Pour les enfants de 3 à 7 ans (accompagné d’un parent). .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
A workshop for 3- to 7-year-olds to explore clay, with a focus on nature spirits.
L’événement POTERIE | Atelier 3-7 ans / Conte à modeler Totoro Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Anjou tourisme & attractivité
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