POTERIE | Stage d’initiation aux techniques potières 3 jours (à partir de 16 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Stage d’initiation aux techniques potières 3 jours (à partir de 16 ans)

MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:30:00

fin : 2026-11-01 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-07-31 2026-10-30 2026-12-11

Pour découvrir les principales techniques potières (colombin, plaques et tournage), à partir de 16 ans

ÂGE A partir de 16 ans

DUREE 3 Jours

HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-17h30

NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum

NOMBRE DE PIECES 10 pièces maximum

PROGRAMME

Premier Jour

– Fabrication de pièces montées aux colombins (boudin de terre superposé l’un au-dessus des autres, afin de réaliser des pièces uniques). Temps ½ journée

– Initiation au tour de potier (Centrage, montée de terre…) Temps 1/2 journée

Deuxième Jour

– Fabrication de pièces faites à la plaque Temps 1 journée

Par estampage des plaques d’argile sont réalisées pour ensuite être moulées dans des moules en terre,

Par assemblage après un séchage des plaques d’argile, celles-ci sont assemblées pour fabriquer des pièces géométriques

Troisième Jour:

– Finition des pièces réalisées, pendant le stage. Temps ½ journée

– Décoration aux engobes (Terre blanche liquide appliquée sur les pièces). Temps ½ journée

– Les pièces du stage seront gardées, séchées, une partie cuite à 1000°, l’autre émaillée à 1280°. Elles seront restituées un mois à deux mois après le stage.

TARIF 240 € (pièces émaillées)

ACOMPTE* (à la réservation) 125 €

*Acompte non remboursé. Stage non reportable.

MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV .

MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the main pottery techniques (colombin, slabs and throwing), from 16 years upwards

L’événement POTERIE | Stage d’initiation aux techniques potières 3 jours (à partir de 16 ans) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-01-16 par Anjou tourisme & attractivité