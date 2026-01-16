POTERIE Stage de tournage 1 jour (adultes et ados à partir de 14 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre
MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
2026-05-30 2026-06-27 2026-07-24 2026-08-11 2026-09-19 2026-11-07 2026-12-12
Découvrez la technique du tournage de l’argile durant 1 journée, pour adultes et adolescents à partir de 14 ans
ÂGE A partir de 14 ans
DUREE 1 Jour
HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-16h30
NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum
TOUR POTIER 1 par personne
NOMBRE DE PIECES 4 pièces maximum
PROGRAMME
-Préparer sa terre, la pétrir, comprendre le processus
de recyclage.
– Réalisation de formes simples.
– Appréhender les gestes de base
– Travailler son centrage.
– Travailler la montée de terre.
– Les pièces du stage seront gardées, séchées et cuites
à 1000°.
TARIF 85 € (pièces biscuitées à 1000°)
ACOMPTE* (à la réservation) 45 €
*Acompte non remboursable. Stage non
reportable.
MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV .
MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
English :
Discover the technique of clay turning during 1 day, for adults and teenagers from 14 years old
