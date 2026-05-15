Atelier créatif Seconde vie végétale Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre
Atelier créatif Seconde vie végétale Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre samedi 27 juin 2026.
Montrevault-sur-Èvre
Atelier créatif Seconde vie végétale
Saint-Pierre-Montlimart 2c Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 15:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Découvrez l’art de la composition florale autour d’un atelier créatif au coeur des Mauges !
Venez avec le contenant de votre choix (vase, pot, objet insolite, etc.) et découvrez comment réaliser un arrangement floral en parfaite adéquation avec sa structure et son style. Vous développerez une création qui reflète pleinement votre personnalité et repartirez avec votre œuvre personnalisée ! .
Saint-Pierre-Montlimart 2c Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 35 11 99 brumedefleurs@gmail.com
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English :
Discover the art of flower arranging at a creative workshop in the heart of the Mauges!
L’événement Atelier créatif Seconde vie végétale Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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