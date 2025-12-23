Spectacle théâtre, son et lumière Jacquou le croquant, SAINT-REMY-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre

Spectacle théâtre, son et lumière Jacquou le croquant

SAINT-REMY-EN-MAUGES Le Souchay Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-18

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25

Spectacle théâtre, sons et lumières de plein air Jacquou le Croquant

Jacquou le Croquant revient en juillet 2026 !

Grand spectacle nocturne présenté et animé par les habitants de Saint-Rémy-en-Mauges et des environs.

Parmi les plus célèbres séries télévisées, Jacquou le Croquant a marqué une génération par le petit écran à la fin des années soixante.

Saint-Rémy-en-Mauges, petite commune du Maine-et-Loire, au cœur des Mauges, fait revivre le destin tragique de Jacquou le Croquant à travers une scénographie entre théâtre, son et lumière.

Soirée dîner-spectacle ou spectacle seul. .

SAINT-REMY-EN-MAUGES Le Souchay Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Theater, sound and light show Jacquou le Croquant

