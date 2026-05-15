Atelier créatif Compose ton bouquet en hauteur Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre

Atelier créatif Compose ton bouquet en hauteur

Saint-Pierre-Montlimart 2c Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez l’art de la composition florale autour d’un atelier créatif au coeur des Mauges !

Découvrez les secrets d’une composition florale structurée. Cet atelier vous propose de travailler les volumes et les lignes pour concevoir une création tout en hauteur. Vous repartirez avec les bases pour réaliser une œuvre élégante et aérienne ! .

Saint-Pierre-Montlimart 2c Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 35 11 99 brumedefleurs@gmail.com

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English :

Discover the art of flower arranging at a creative workshop in the heart of the Mauges!

L’événement Atelier créatif Compose ton bouquet en hauteur Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges