Montrevault-sur-Èvre

Made in Anjouées Visite Merveilles Champ’être à Saint-Pierre-Montlimart

SAINT PIERRE MONTLIMART La Pouletière Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

L’évènement des métiers de l’herboristerie en Maine et Loire !

Rencontre avec des producteurs, cueilleurs, transformateurs, formateurs et conseillers pour découvrir leurs métiers. Récolte, séchage, macération, infusion, distillation, choix personnalisé des plantes et des galéniques, reconnaissance de terrain, approche holistique.

A Saint-Pierre-Montlimart, dans les Mauges, une visite de Merveilles champ’être présente les macérats de bourgeons, complétée par des animations avec Sandrine HEUDIER et Céline Baudet (Plantes et énergie), praticiennes en herboristerie et soins énergétiques. .

SAINT PIERRE MONTLIMART La Pouletière Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 62 69 30 lesplantesanjouees@mailo.com

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English :

The Maine et Loire herbalist trade event!

L’événement Made in Anjouées Visite Merveilles Champ’être à Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges