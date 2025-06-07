FESTIVAL QUÉ P’ASSO Place de l’Abbé d’Orthion Montrevault-sur-Èvre
FESTIVAL QUÉ P’ASSO Place de l’Abbé d’Orthion Montrevault-sur-Èvre vendredi 5 juin 2026.
Montrevault-sur-Èvre
FESTIVAL QUÉ P’ASSO
Place de l’Abbé d’Orthion LE PUISET-DORÉ Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 05:00:00
fin : 2026-06-07 02:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Des concerts pour animer vos oreilles et une ambiance de festival tout public !
Retrouvez le festival Qué P’asso du 5 au 7 juin au Puiset-Doré pour un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la fête et de la convivialité.
Cette édition est un moment important puisque l’association célèbre ses 20 ans d’engagement culturel et humain. C’est l’occasion de se réunir pour trois jours de rencontres, d’émotions et d’énergie collective dans une ambiance chaleureuse.
Le festival propose une programmation éclectique et accessible à tous, mêlant concerts, animations, découvertes artistiques et moments de partage intergénérationnels. Vous y retrouverez ce qui fait le succès de Qué P’asso une atmosphère familiale, une organisation portée par des bénévoles passionnés et une proximité avec les festivaliers.
Venez célébrer ensemble 20 années d’action associative et culturelle au Puiset-Doré. .
Place de l’Abbé d’Orthion LE PUISET-DORÉ Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 35 71 78 quepasso@live.fr
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English :
Concerts to entertain your ears and a festival atmosphere for all!
L’événement FESTIVAL QUÉ P’ASSO Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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