5ème édition du Fest’Ailleurs Festival Zone Belleville Montrevault-sur-Èvre

5ème édition du Fest’Ailleurs Festival

Zone Belleville SAINT-PIERRE-MONTLIMART Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 03:00:00

Date(s) :

2026-06-13

« Fest’Ailleurs » festival de musique éthique et éclectique à Saint-Pierre-Montlimart

Le Fest’Ailleurs Festival revient pour une 4ème édition et vous donne rendez-vous le 07 juin 2025 sur les terres de Montrevault-sur-Evre, à Saint-Pierre-Montlimart.

Programmation

DJ Dymey

Amandine

Les P’tits fils de Jeannine

Boulevard des Airs

The Lucky Trolls

Kendji Girac

Strollad

Michel Mercury .

Zone Belleville SAINT-PIERRE-MONTLIMART Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 96 68 72 festailleursfestival@gmail.com

English :

« Fest’Ailleurs » ethical and eclectic music festival in Saint-Pierre-Montlimart

German :

« Fest’Ailleurs » ethisches und eklektisches Musikfestival in Saint-Pierre-Montlimart

Italiano :

« Fest’Ailleurs », festival di musica etica ed eclettica a Saint-Pierre-Montlimart

Espanol :

festival de música ética y ecléctica « Fest’Ailleurs » en Saint-Pierre-Montlimart

L’événement 5ème édition du Fest’Ailleurs Festival Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-06-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges