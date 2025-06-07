5ème édition du Fest’Ailleurs Festival Zone Belleville Montrevault-sur-Èvre
5ème édition du Fest’Ailleurs Festival Zone Belleville Montrevault-sur-Èvre samedi 13 juin 2026.
5ème édition du Fest’Ailleurs Festival
Zone Belleville SAINT-PIERRE-MONTLIMART Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 03:00:00
Date(s) :
2026-06-13
« Fest’Ailleurs » festival de musique éthique et éclectique à Saint-Pierre-Montlimart
Le Fest’Ailleurs Festival revient pour une 4ème édition et vous donne rendez-vous le 07 juin 2025 sur les terres de Montrevault-sur-Evre, à Saint-Pierre-Montlimart.
Programmation
DJ Dymey
Amandine
Les P’tits fils de Jeannine
Boulevard des Airs
The Lucky Trolls
Kendji Girac
Strollad
Michel Mercury .
Zone Belleville SAINT-PIERRE-MONTLIMART Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 96 68 72 festailleursfestival@gmail.com
English :
« Fest’Ailleurs » ethical and eclectic music festival in Saint-Pierre-Montlimart
German :
« Fest’Ailleurs » ethisches und eklektisches Musikfestival in Saint-Pierre-Montlimart
Italiano :
« Fest’Ailleurs », festival di musica etica ed eclettica a Saint-Pierre-Montlimart
Espanol :
festival de música ética y ecléctica « Fest’Ailleurs » en Saint-Pierre-Montlimart
L’événement 5ème édition du Fest’Ailleurs Festival Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-06-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges