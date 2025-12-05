Soirées spectacles Les Folies Bellière , 3ème édition Saint Pierre Montlimart Montrevault-sur-Èvre
Saint Pierre Montlimart Parc de la Bellière Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-03 2026-07-04
La SCALA vous invite à ses soirées spectacle, théâtre et musique les Folies Bellière à Saint-Pierre-Montlimart.
La SCALA (Salle et Chapelle Aubry Loisirs Animations) vous propose la 3ème édition des Folies Bellière en 2026 !
Les Folies Bellière, c’est un festival mêlant théâtre, musique et gastronomie dans un lieu de plein air avec un patrimoine remarquable, avec pas moins de 6 dates de spectacle qui sont programmées.
Billetterie pass kdo sur https://www.helloasso.com/associations/salle-et-chapelle-aubry-loisirs-animation/evenements/pass-kdo-les-folies-belliere-3
Le vendredi 26 et samedi 27 juin, le vendredi 3 et samedi 4 juillet
– 4 dates au format identique
– repas (en option)
– pièce de théâtre J’adore l’amour … et j’aimerais bien le refaire un jour avec la compagnie du Chatbaret
– concert musical Les dossiers secrets de la SACEM , Sten & Chardon
Le dimanche après-midi 28 juin
– un spectacle unique du bagad Men Glaz accompagné de son cercle
Le mardi soir 30 juin
– un spectacle unique Avec ces gens là par Jef à partir de l’œuvre de Jacques Brel .
Saint Pierre Montlimart Parc de la Bellière Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 76 66 87 scala.lesfoliesbelliere@gmail.com
English :
SCALA invites you to its Folies Bellière theater and music evenings in Saint-Pierre-Montlimart.
L’événement Soirées spectacles Les Folies Bellière , 3ème édition Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-12-03 par Pôle Tourisme ôsezMauges