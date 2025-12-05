Soirées spectacles Les Folies Bellière , 3ème édition Saint Pierre Montlimart Montrevault-sur-Èvre

Soirées spectacles Les Folies Bellière , 3ème édition

Saint Pierre Montlimart Parc de la Bellière Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-03 2026-07-04

La SCALA vous invite à ses soirées spectacle, théâtre et musique les Folies Bellière à Saint-Pierre-Montlimart.

La SCALA (Salle et Chapelle Aubry Loisirs Animations) vous propose la 3ème édition des Folies Bellière en 2026 !

Les Folies Bellière, c’est un festival mêlant théâtre, musique et gastronomie dans un lieu de plein air avec un patrimoine remarquable, avec pas moins de 6 dates de spectacle qui sont programmées.

Billetterie pass kdo sur https://www.helloasso.com/associations/salle-et-chapelle-aubry-loisirs-animation/evenements/pass-kdo-les-folies-belliere-3

Le vendredi 26 et samedi 27 juin, le vendredi 3 et samedi 4 juillet

– 4 dates au format identique

– repas (en option)

– pièce de théâtre J’adore l’amour … et j’aimerais bien le refaire un jour avec la compagnie du Chatbaret

– concert musical Les dossiers secrets de la SACEM , Sten & Chardon

Le dimanche après-midi 28 juin

– un spectacle unique du bagad Men Glaz accompagné de son cercle

Le mardi soir 30 juin

– un spectacle unique Avec ces gens là par Jef à partir de l’œuvre de Jacques Brel .

English :

SCALA invites you to its Folies Bellière theater and music evenings in Saint-Pierre-Montlimart.

