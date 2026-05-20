Fête de la musique à Saint Rémy en Mauges Montrevault-sur-Èvre
Fête de la musique à Saint Rémy en Mauges Montrevault-sur-Èvre samedi 20 juin 2026.
Montrevault-sur-Èvre
Fête de la musique à Saint Rémy en Mauges
Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter la musique à Saint-Rémy-en-Mauges !
A l’occasion de la fête de la musique le comité des fêtes de la commune et le Do Ré Mi vous proposent un programme de groupes variés !
– 18h-20h Ecole de musique du Val d’Evre
– 20h-21h Karbon (reprise rock)
– 21h-22h Orchestre du Val d’Evre
– 22h-23h30 Kiss my Feet (reprise année 60 à 2000)
– 23h30-1h Kptainadocs (punk rock)
– 1h-3h DJ Michel
Restauration et buvette sur place .
Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire ccomitedesfetes.stremyenmauges@gmail.com
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English :
Come and celebrate music in Saint-Rémy-en-Mauges!
L’événement Fête de la musique à Saint Rémy en Mauges Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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