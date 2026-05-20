Montrevault-sur-Èvre

Fête de la musique à Saint Rémy en Mauges

Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la musique à Saint-Rémy-en-Mauges !

A l’occasion de la fête de la musique le comité des fêtes de la commune et le Do Ré Mi vous proposent un programme de groupes variés !

– 18h-20h Ecole de musique du Val d’Evre

– 20h-21h Karbon (reprise rock)

– 21h-22h Orchestre du Val d’Evre

– 22h-23h30 Kiss my Feet (reprise année 60 à 2000)

– 23h30-1h Kptainadocs (punk rock)

– 1h-3h DJ Michel

Restauration et buvette sur place .

Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire ccomitedesfetes.stremyenmauges@gmail.com

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English :

Come and celebrate music in Saint-Rémy-en-Mauges!

L’événement Fête de la musique à Saint Rémy en Mauges Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges