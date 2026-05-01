Atelier créatif Spécial fête des mères Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre

Atelier créatif Spécial fête des mères

Saint-Pierre-Montlimart 2c Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Découvrez l’art de la composition florale autour d’un atelier créatif au coeur des Mauges !

Offrez vous ou à votre enfant un temps de création dédié à leur maman. Cet atelier leur permet de concevoir de leurs mains une composition florale, un cadeau rempli d’affection. Chaque enfant est assuré de repartir avec la création qu’il aura confectionnée. .

Saint-Pierre-Montlimart 2c Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 35 11 99 brumedefleurs@gmail.com

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English :

Discover the art of flower arranging at a creative workshop in the heart of the Mauges!

L’événement Atelier créatif Spécial fête des mères Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges