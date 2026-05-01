Atelier créatif Compose ton bouquet Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre
Atelier créatif Compose ton bouquet Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre samedi 23 mai 2026.
Montrevault-sur-Èvre
Atelier créatif Compose ton bouquet
Saint-Pierre-Montlimart 2c Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 15:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez l’art de la composition florale autour d’un atelier créatif au coeur des Mauges !
Un moment créatif autour des fleurs de saison pour apprendre à composer un bouquet harmonieux et repartir avec votre création ! .
Saint-Pierre-Montlimart 2c Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 35 11 99 brumedefleurs@gmail.com
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English :
Discover the art of flower arranging at a creative workshop in the heart of the Mauges!
L’événement Atelier créatif Compose ton bouquet Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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