POTERIE | Stage de poterie de 2 jours pour enfants (9-14 ans) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Stage de poterie de 2 jours pour enfants (9-14 ans) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre jeudi 9 juillet 2026.
Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Stage de poterie de 2 jours pour enfants (9-14 ans)
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-13 2026-10-29
Un stage d’initiation à la poterie pour les enfants de 9-14 ans (modelage et tournage !)
ÂGE | DE 9 à 14 ANS
DURÉE 2 JOURS
HORAIRES 10h00-12h30 et 13h30-16h30
NOMBRE DE PLACES 6 personnes maximum
NOMBRE DE PIECES 8 pièces maximum dont 3 émaillées
PROGRAMME
– Apprentissage des techniques de collage.
– Technique d’estampage
– Technique de la plaque.
-Technique du montage au colombin et/ou
à la boulette.
-Initiation au tour de potier pendant1h30.
-Finition des créations.
TARIF 100 €
ACOMPTE* (à la réservation) 50 €
*Acompte non remboursé. Stage non reportable.
MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV
Inscription sur réservation
02 41 70 90 21
https://www.maisondupotier.net/fr/ .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
An introductory pottery workshop for 9-14 year-olds (modelling and throwing!)
L’événement POTERIE | Stage de poterie de 2 jours pour enfants (9-14 ans) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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