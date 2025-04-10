POTERIE | Stage de poterie de 2 jours pour enfants (9-14 ans) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre jeudi 9 juillet 2026.

Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Stage de poterie de 2 jours pour enfants (9-14 ans)

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-13 2026-10-29

Un stage d’initiation à la poterie pour les enfants de 9-14 ans (modelage et tournage !)

ÂGE | DE 9 à 14 ANS

DURÉE 2 JOURS

HORAIRES 10h00-12h30 et 13h30-16h30

NOMBRE DE PLACES 6 personnes maximum

NOMBRE DE PIECES 8 pièces maximum dont 3 émaillées

PROGRAMME

– Apprentissage des techniques de collage.

– Technique d’estampage

– Technique de la plaque.

-Technique du montage au colombin et/ou

à la boulette.

-Initiation au tour de potier pendant1h30.

-Finition des créations.

TARIF 100 €

ACOMPTE* (à la réservation) 50 €

*Acompte non remboursé. Stage non reportable.

MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV

Inscription sur réservation

02 41 70 90 21

https://www.maisondupotier.net/fr/ .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

An introductory pottery workshop for 9-14 year-olds (modelling and throwing!)

L’événement POTERIE | Stage de poterie de 2 jours pour enfants (9-14 ans) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges