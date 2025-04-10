POTERIE | Atelier collectif +6 ans La théière Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre mercredi 8 juillet 2026.

Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier collectif +6 ans La théière

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

En famille, venez fabriquer une création sur le thème d’Alice aux pays des merveilles.

En famille ou entre ami.es, découvrez des techniques de modelage pour fabriquer une théière.

Œuvre collective les mercredis pendant les vacances de juillet de 10h00 à 12h00.

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Tarifs forfait 4 pers. 40€ ( 1 théière par groupe )

Cuisson et émaillage compris

+ 11€ par pers. supp. [Au-delà de 4 personnes, possibilité de faire 2 petits objets suivant la faisabilité du projet]

Comptez 1 mois de délai pour récupérer l’objet cuit.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier au 02 41 70 90 21. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

Bring the whole family and come create a project inspired by *Alice in Wonderland*.

L’événement POTERIE | Atelier collectif +6 ans La théière Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges