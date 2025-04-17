Les petits apprentis Stage de poterie 1 jour (6-8 ans) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
Les petits apprentis Stage de poterie 1 jour (6-8 ans) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre mardi 21 avril 2026.
Les petits apprentis Stage de poterie 1 jour (6-8 ans)
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-02-24 2026-04-21 2026-07-23 2026-08-18 2026-10-20
Un stage de découverte de la poterie, sur toute une journée, pour les enfants de 6 à 8 ans
AGE | DE 6 à 8 ANS
DUREE 1 JOUR
HORAIRES 10h00-12h30 et 13h30-16h30
NOMBRE DE PLACES 6 personnes maximum
NOMBRE DE PIECES 6 maximum dont 3 émaillées
Les enfants apprendront les techniques de façonnage comme les pots boulettes, la plaque et le travail au colombin. Ils découvriront aussi les techniques de décor comme le décor aux englobes, le jaspé et le sgraffitage.
TARIF 65 €
ACOMPTE* ( à la réservation ) 35 €
*Acompte non remboursé. Stage non reportable.
Inscription sur réservation
02 41 70 90 21
https://www.maisondupotier.net/fr/ .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
A full-day pottery discovery workshop for children aged 6 to 8
L’événement Les petits apprentis Stage de poterie 1 jour (6-8 ans) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-01-15 par Anjou tourisme & attractivité
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