Les petits apprentis Stage de poterie 1 jour (6-8 ans) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre mardi 21 avril 2026.

Les petits apprentis Stage de poterie 1 jour (6-8 ans)

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-04-21 2026-07-23 2026-08-18 2026-10-20

Un stage de découverte de la poterie, sur toute une journée, pour les enfants de 6 à 8 ans

AGE | DE 6 à 8 ANS

DUREE 1 JOUR

HORAIRES 10h00-12h30 et 13h30-16h30

NOMBRE DE PLACES 6 personnes maximum

NOMBRE DE PIECES 6 maximum dont 3 émaillées

Les enfants apprendront les techniques de façonnage comme les pots boulettes, la plaque et le travail au colombin. Ils découvriront aussi les techniques de décor comme le décor aux englobes, le jaspé et le sgraffitage.

TARIF 65 €

ACOMPTE* ( à la réservation ) 35 €

*Acompte non remboursé. Stage non reportable.

Inscription sur réservation

02 41 70 90 21

https://www.maisondupotier.net/fr/ .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

A full-day pottery discovery workshop for children aged 6 to 8

L’événement Les petits apprentis Stage de poterie 1 jour (6-8 ans) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-01-15 par Anjou tourisme & attractivité