POTERIE | Stage de tournage 3 jours (à partir de 16 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Stage de tournage 3 jours (à partir de 16 ans)

MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-08 2026-06-12 2026-07-24 2026-08-21 2026-11-13

Pour découvrir le tournage de l’argile, durant 3 journées consécutives (à partir de 16 ans)

ÂGE A partir de 16 ans

DUREE 3 Jours

HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-17h30

NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum

TOUR POTIER 1 par personne

NOMBRE DE PIECES 8 pièces maximum

PROGRAMME

Pour les débutants

– Préparer sa terre.

– Travailler son centrage.

– Travailler la montée de terre.

-Passer l’estèque

Pour les confirmés

– Préparer sa terre.

– Débloquer ses gestes par des exercices de poids

ou de rapidité.

– Aborder le travail en série avec un dessin

technique et les outils adaptés.

-Possibilité de travailler sur la pose des anses,

emboîtements.

-Finition des pièces à la main ou par tournasage.

Les pièces du stage seront gardées, séchées, une partie cuite à 1000°.

TARIF 230 € (pièces biscuitées à 1000°)

ACOMPTE* (à la réservation) 115 €

*Acompte non remboursable. Stage non reportable.

MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV .

MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover clay throwing, over 3 consecutive days (from age 16)

L’événement POTERIE | Stage de tournage 3 jours (à partir de 16 ans) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-01-16 par Anjou tourisme & attractivité