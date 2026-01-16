POTERIE | Stage de tournage 3 jours (à partir de 16 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Stage de tournage 3 jours (à partir de 16 ans)
MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Début : 2026-04-24 09:30:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
2026-04-24 2026-05-08 2026-06-12 2026-07-24 2026-08-21 2026-11-13
Pour découvrir le tournage de l’argile, durant 3 journées consécutives (à partir de 16 ans)
ÂGE A partir de 16 ans
DUREE 3 Jours
HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-17h30
NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum
TOUR POTIER 1 par personne
NOMBRE DE PIECES 8 pièces maximum
PROGRAMME
Pour les débutants
– Préparer sa terre.
– Travailler son centrage.
– Travailler la montée de terre.
-Passer l’estèque
Pour les confirmés
– Préparer sa terre.
– Débloquer ses gestes par des exercices de poids
ou de rapidité.
– Aborder le travail en série avec un dessin
technique et les outils adaptés.
-Possibilité de travailler sur la pose des anses,
emboîtements.
-Finition des pièces à la main ou par tournasage.
Les pièces du stage seront gardées, séchées, une partie cuite à 1000°.
TARIF 230 € (pièces biscuitées à 1000°)
ACOMPTE* (à la réservation) 115 €
*Acompte non remboursable. Stage non reportable.
MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV .
+33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
English :
Discover clay throwing, over 3 consecutive days (from age 16)
