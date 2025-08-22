Randonnée « Calceria » Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Randonnée « Calceria » Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Calceria 49600 Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 13700.0
Randonnée en plein coeur de Montrevault-sur-Èvre dans la petite commune de la Chaussaire.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
Hiking in the heart of Montrevault-sur-Èvre in the small commune of La Chaussaire.
Deutsch :
Wanderung im Herzen von Montrevault-sur-Èvre in der kleinen Gemeinde La Chaussaire.
Italiano :
Una passeggiata nel cuore di Montrevault-sur-Èvre, nel piccolo villaggio di La Chaussaire.
Español :
Un paseo por el corazón de Montrevault-sur-Èvre, en el pequeño pueblo de La Chaussaire.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime