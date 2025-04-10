POTERIE | Atelier 3-7 ans Susuwatari ( les noiraudes ) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier 3-7 ans Susuwatari ( les noiraudes ) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre lundi 3 août 2026.
Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier 3-7 ans Susuwatari ( les noiraudes )
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-14 11:30:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28
Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique des esprits de la nature.
Modelez un Susuwatari ( les noiraudes ) grâce à la technique de la plaque.
Horaires de 10h30 à 11h30
Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.
Tarifs Forfait 15€ (1 parent + 1 enfant)
+8€ par pers. Supp.
*Cuisson comprise
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier au 02 41 70 90 21. .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
A workshop to explore clay, with a focus on nature spirits.
L’événement POTERIE | Atelier 3-7 ans Susuwatari ( les noiraudes ) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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