POTERIE Atelier collectif +6 ans Le chapeau fou Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
POTERIE Atelier collectif +6 ans Le chapeau fou Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre mercredi 8 juillet 2026.
Montrevault-sur-Èvre
POTERIE Atelier collectif +6 ans Le chapeau fou
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
En famille ou entre ami.es fabriquez une création sur le thème d’Alice aux pays des merveilles.
A partir de 6 ans, fabriquez un chapeau fou grâce aux techniques du pot boulette et de la plaque.
Œuvre collective
Tarifs forfait 4 pers. 38€ ( 1 chapeau par groupe )
Cuisson comprise, à partir de 6 ans.
+ 11€ par pers. supp. [Au-delà de 4 personnes, possibilité de faire 2 petits objets]
Comptez 1 mois de délai pour récupérer l’objet cuit.
Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier au 02 41 70 90 21. .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With family or friends, create a project inspired by *Alice in Wonderland*.
L’événement POTERIE Atelier collectif +6 ans Le chapeau fou Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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