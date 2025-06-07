Auto-Kart Cross à La Chaussaire La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre
Auto-Kart Cross à La Chaussaire La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre dimanche 12 juillet 2026.
Montrevault-sur-Èvre
Auto-Kart Cross à La Chaussaire
La Chaussaire Circuit du Lac-Roger Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Course de karts à La Chaussaire
Retrouvez la 28e édition du Kart auto cross La Chaussaire, 8e course du Trophée Loire Ocean.
Qualificatif pour le championnat national kart-cross et poursuite sur terre. 180 engagés de 20 clubs du grand ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Centre, Poitou-Charentes).
Déroulement de l’épreuve
8 h 30 essais libres et chronos
11 h début des manches
12 h 30-13 h 30 pause déjeuner
17 h finales
19 h remise des trophées
Chaque pilote fait 2 manches et une finale de 5 tours, la position sur la grille de départ de la première manche est déterminée par le temps réalisé lors des essais chronos.
15 pilotes maximum s’affrontent à chaque manche soit 36 courses dans la journée.
Entrée adulte 4 €, gratuit pour les moins de 14 ans.
Visibilité totale du circuit grâce aux buttes spectateur avec un nouveau virage pour encore plus de spectacle.
Parking à proximité du circuit. Restauration et buvette sur place .
La Chaussaire Circuit du Lac-Roger Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire contactckcm@gmail.com
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English :
Go-kart race in La Chaussaire
L’événement Auto-Kart Cross à La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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