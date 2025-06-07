Auto-Kart Cross à La Chaussaire La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre

Auto-Kart Cross à La Chaussaire

La Chaussaire Circuit du Lac-Roger Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Course de karts à La Chaussaire

Retrouvez la 28e édition du Kart auto cross La Chaussaire, 8e course du Trophée Loire Ocean.

Qualificatif pour le championnat national kart-cross et poursuite sur terre. 180 engagés de 20 clubs du grand ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Centre, Poitou-Charentes).

Déroulement de l’épreuve

8 h 30 essais libres et chronos

11 h début des manches

12 h 30-13 h 30 pause déjeuner

17 h finales

19 h remise des trophées

Chaque pilote fait 2 manches et une finale de 5 tours, la position sur la grille de départ de la première manche est déterminée par le temps réalisé lors des essais chronos.

15 pilotes maximum s’affrontent à chaque manche soit 36 courses dans la journée.

Entrée adulte 4 €, gratuit pour les moins de 14 ans.

Visibilité totale du circuit grâce aux buttes spectateur avec un nouveau virage pour encore plus de spectacle.

Parking à proximité du circuit. Restauration et buvette sur place .

La Chaussaire Circuit du Lac-Roger Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire contactckcm@gmail.com

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English :

Go-kart race in La Chaussaire

L’événement Auto-Kart Cross à La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges