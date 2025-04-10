POTERIE | Atelier +8 ans La carte Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre lundi 6 juillet 2026.

Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier +8 ans La carte

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-13 15:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique d’Alice aux pays des merveilles.

Découvrez la technique de la plaque pour façonner un garde-carte.

À partir de 8 ans, ouvert aux enfants et aux adultes.

Pendant les vacances de juillet, de 14h00 à 15h30.

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Tarif 13€ / personne.

Cuisson comprise ( 1 mois de délai )

Réservation obligatoire.

Numéro de la Maison du Potier 02 41 70 90 21 .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A workshop to explore clay, based on the theme of *Alice in Wonderland*.

L’événement POTERIE | Atelier +8 ans La carte Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges