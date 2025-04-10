POTERIE | Atelier 3-7 ans La cloche lapin Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier 3-7 ans La cloche lapin Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre lundi 6 juillet 2026.
Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier 3-7 ans La cloche lapin
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-27 11:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31
Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique d’Alice aux pays des merveilles pour les 3-7 ans.
En retard ! En retard ! Je suis en retard ! Le lapin d’Alice est toujours en retard. Fabrique une cloche pour l’aider à partir à l’heure.
Les lundis et les vendredis, pendant les vacances de juillet
Horaires de 10h30 à 11h30
Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.
Tarifs Forfait 15€ (1 parent + 1 enfant)
+8€ par pers. Supp.
Cuisson comprise ( 1 mois de délai )
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier au 02 41 70 90 21. .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
A workshop for 3- to 7-year-olds to explore clay, based on the theme of *Alice in Wonderland*.
L’événement POTERIE | Atelier 3-7 ans La cloche lapin Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Anjou tourisme & attractivité
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