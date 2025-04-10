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Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre

Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Saint-Pierre-Montlimart
Adresse
Allée de l'Écusson
Ville
49110 Montrevault-sur-Èvre
Département
Maine-et-Loire
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
07:30:00
Tarif
2 2

Montrevault-sur-Èvre

Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart

Saint-Pierre-Montlimart Allée de l’Écusson Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05 10:00:00

Date(s) :
2026-07-05

La randonnée du Mont Rebel revient pour une 22ème édition à Saint-Pierre-Montlimart !
La randonnée Le Mont Rebel vous propose

* PEDESTRE 4 circuits de 8 à 25km
* CYCLO 3 circuits de 30 à 75km
* VTT 4 circuits de 25 à 60km
*TRAIL 2 circuits de 10 et 20km

Ravitaillements sur les parcours, apporter vos gobelets
Sandwich + dessert ou 1 conso gratuite à l’arrivée

Inscriptions et départ au stade de foot de l’Ecusson de Saint-Pierre-Montlimart de 7h30 à 10h.   .

Saint-Pierre-Montlimart Allée de l’Écusson Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 35 96 36 45  evrerando@gmail.com

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English :

The Mont Rebel Hike is back for its 22nd edition in Saint-Pierre-Montlimart!

L’événement Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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