Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre dimanche 5 juillet 2026.

Montrevault-sur-Èvre

Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart

Saint-Pierre-Montlimart Allée de l’Écusson Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:30:00

fin : 2026-07-05 10:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La randonnée du Mont Rebel revient pour une 22ème édition à Saint-Pierre-Montlimart !

La randonnée Le Mont Rebel vous propose

* PEDESTRE 4 circuits de 8 à 25km

* CYCLO 3 circuits de 30 à 75km

* VTT 4 circuits de 25 à 60km

*TRAIL 2 circuits de 10 et 20km

Ravitaillements sur les parcours, apporter vos gobelets

Sandwich + dessert ou 1 conso gratuite à l’arrivée

Inscriptions et départ au stade de foot de l’Ecusson de Saint-Pierre-Montlimart de 7h30 à 10h. .

Saint-Pierre-Montlimart Allée de l’Écusson Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 35 96 36 45 evrerando@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mont Rebel Hike is back for its 22nd edition in Saint-Pierre-Montlimart!

L’événement Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges