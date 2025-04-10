Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre
Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre dimanche 5 juillet 2026.
Montrevault-sur-Èvre
Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart
Saint-Pierre-Montlimart Allée de l’Écusson Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05 10:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La randonnée du Mont Rebel revient pour une 22ème édition à Saint-Pierre-Montlimart !
La randonnée Le Mont Rebel vous propose
* PEDESTRE 4 circuits de 8 à 25km
* CYCLO 3 circuits de 30 à 75km
* VTT 4 circuits de 25 à 60km
*TRAIL 2 circuits de 10 et 20km
Ravitaillements sur les parcours, apporter vos gobelets
Sandwich + dessert ou 1 conso gratuite à l’arrivée
Inscriptions et départ au stade de foot de l’Ecusson de Saint-Pierre-Montlimart de 7h30 à 10h. .
Saint-Pierre-Montlimart Allée de l’Écusson Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 35 96 36 45 evrerando@gmail.com
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English :
The Mont Rebel Hike is back for its 22nd edition in Saint-Pierre-Montlimart!
L’événement Randonnée pédestre, cyclo et VTT Le Mont Rebel à Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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