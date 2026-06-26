POTERIE | Atelier 3-7 ans / Conte à modeler La boîte bonbon Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
mardi 7 juillet 2026 · Le Fuilet · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier 3-7 ans / Conte à modeler La boîte bonbon
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30
Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique d’Alice aux pays des merveilles.
Après la lecture d’un conte, modelez une boîte en forme de bonbon.
Les mardis et les jeudis, de 11h00 à 12h00.
Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.
Pour les enfants de 3 à 7 ans (accompagné d’un parent)
Tarifs Forfait 15€ (1 parent + 1 enfant)
+8€ par pers. Supp.
Cuisson comprise ( 1 mois de délai )
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier au 02 41 70 90 21. .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
A workshop to explore clay, based on the theme of *Alice in Wonderland*.
L’événement POTERIE | Atelier 3-7 ans / Conte à modeler La boîte bonbon Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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