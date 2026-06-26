UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier 3-7 ans / Conte à modeler La boîte bonbon Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

mardi 7 juillet 2026 · Le Fuilet · Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Le Fuilet
Adresse
2 Rue des Recoins
Ville
49270 Montrevault-sur-Èvre
Département
Maine-et-Loire
Tarif
13

Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier 3-7 ans / Conte à modeler La boîte bonbon

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30

Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique d’Alice aux pays des merveilles.
Après la lecture d’un conte, modelez une boîte en forme de bonbon.

Les mardis et les jeudis, de 11h00 à 12h00.
Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.
Pour les enfants de 3 à 7 ans (accompagné d’un parent)

Tarifs Forfait 15€ (1 parent + 1 enfant)
+8€ par pers. Supp.
Cuisson comprise ( 1 mois de délai )

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier au 02 41 70 90 21.   .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21  maisondupotier49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A workshop to explore clay, based on the theme of *Alice in Wonderland*.

L’événement POTERIE | Atelier 3-7 ans / Conte à modeler La boîte bonbon Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges

À voir aussi à Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire)