POTERIE Stage de tournage 2 jours (à partir de 16 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre
MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-05-16 2026-06-19 2026-07-11 2026-08-06 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-21
Pour découvrir la technique du tournage de l’argile, sur 2 journées (à partir de 16 ans)
ÂGE A partir de 16 ans
DUREE 2 Jours
HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-17h00
NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum
TOUR POTIER 1 par personne
NOMBRE DE PIECES 6 pièces maximum
PROGRAMME:
-Préparer sa terre.
Pour les débutants
– Travailler son centrage.
– Travailler la montée de terre.
Pour les confirmés
– Débloquer ses gestes par des exercices de poids
ou de rapidité.
– Aborder le travail en série avec un dessin
technique et les outils adaptés
-Finition des pièces à la main ou par tournasage.
-Les pièces du stage seront gardées, séchées, une partie cuite à 1000°.
TARIF 160 € (pièces biscuitées à 1000°)
ACOMPTE* (à la réservation) 80 €
*Acompte non remboursé. Stage non
reportable.
MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV .
MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
English :
To discover the technique of clay turning, over 2 days (from 16 years old)
