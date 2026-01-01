Marché hebdomadaire à La Chaussaire Parking du Centre Montrevault-sur-Èvre

Marché hebdomadaire à La Chaussaire

Parking du Centre La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 16:00:00

fin : 2026-01-13 19:00:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19

De bons produits locaux et une ambiance conviviale chaque mardi au marché de La Chaussaire.

Chaque semaine, quatre marchés animent le territoire de Montrevault-sur-Èvre.

Rendez-vous à La Chaussaire où le marché municipal a lieu tous les mardis après-midis, de 14h à 19h sur le parking du centre.

Autres marchés hebdomadaires

– À Montrevault, place de la Poste, le mercredi de 9h30 à 12h45

– À Saint-Quentin-en-Mauges, rue des Métiers, face à l’Écocyclerie, le vendredi de 14h45 à 18h30

– À Saint-Pierre-Montlimart, au Potager des Mauges, 42 rue de la poindasserie, le vendredi de 14h à 19h

Un poissonnier ambulant s’arrête également chaque semaine, à différents endroits

– Au Puiset-Doré, place de l’Abbé Orthion, le mardi de 15h à 16h30

– À Chaudron-en-Mauges, 5 avenue du Plessis, le mercredi de 10h à 12h30

– Au Fuilet, 6 rue des Mauges, le jeudi de 9h30 à 12h30

– Au Fief-Sauvin, parking près du Viveco, le jeudi de 9h30 à 12h

– À La Salle-Aubry, 6 bis rue des Thébaudières, le vendredi de 10h à 11h

– À La Chapelle-Aubry, le vendredi de 11h à 12h .

Parking du Centre La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 02 65 marie.coulon@montrevaultsurevre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Good local produce and a friendly atmosphere every Tuesday at La Chaussaire market.

L’événement Marché hebdomadaire à La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-10-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges