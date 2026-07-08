POTERIE | Atelier collectifs | + 6 ans Le pichet poisson Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier collectifs | + 6 ans Le pichet poisson

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

À partir de 6 ans, fabriquez en famille ou entre ami.es un pichet en forme de poisson.

Grâce à la technique de la plaque, confectionnez un pichet poisson.

Œuvre collective ( 1 création par groupe ). Au-delà de 4 personnes, possibilité de faire 2 petits objets

Comptez 1 mois de délai pour récupérer l’objet cuit.

Réservation obligatoire. Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

%C0 For ages 6 and up, make a fish-shaped pitcher with your family or friends.

L’événement POTERIE | Atelier collectifs | + 6 ans Le pichet poisson Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Anjou tourisme & attractivité