POTERIE | Atelier collectifs | + 6 ans Le pichet poisson Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
mercredi 5 août 2026 · Le Fuilet · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier collectifs | + 6 ans Le pichet poisson
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
À partir de 6 ans, fabriquez en famille ou entre ami.es un pichet en forme de poisson.
Grâce à la technique de la plaque, confectionnez un pichet poisson.
Œuvre collective ( 1 création par groupe ). Au-delà de 4 personnes, possibilité de faire 2 petits objets
Comptez 1 mois de délai pour récupérer l’objet cuit.
Réservation obligatoire. Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée. .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
%C0 For ages 6 and up, make a fish-shaped pitcher with your family or friends.
L’événement POTERIE | Atelier collectifs | + 6 ans Le pichet poisson Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Anjou tourisme & attractivité
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