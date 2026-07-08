POTERIE | Atelier +8 ans Le poisson ( Ponyo ) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
jeudi 6 août 2026 · Le Fuilet · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier +8 ans Le poisson ( Ponyo )
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-13 15:30:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique des esprits de la nature pour les plus de 8 ans !
Découvrez des techniques de modelage pour façonner un poisson du film Ponyo sur la falaise.
Ouvert à partir de 8 ans, pour les enfants et les adultes.
Réservation obligatoire. Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée. .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
A workshop to explore clay, with a focus on nature spirits, for children ages 8 and up!
L’événement POTERIE | Atelier +8 ans Le poisson ( Ponyo ) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Anjou tourisme & attractivité
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