POTERIE | Atelier +8 ans Le poisson ( Ponyo ) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier +8 ans Le poisson ( Ponyo )

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-13 15:30:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique des esprits de la nature pour les plus de 8 ans !

Découvrez des techniques de modelage pour façonner un poisson du film Ponyo sur la falaise.

Ouvert à partir de 8 ans, pour les enfants et les adultes.

Réservation obligatoire. Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

A workshop to explore clay, with a focus on nature spirits, for children ages 8 and up!

L’événement POTERIE | Atelier +8 ans Le poisson ( Ponyo ) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Anjou tourisme & attractivité