POTERIE | Stage d’initiation aux techniques potières 1 jour (adultes et ados à partir de 14 ans) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Stage d’initiation aux techniques potières 1 jour (adultes et ados à partir de 14 ans)

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-03-07 2026-05-02 2026-07-04 2026-08-08 2026-10-03 2026-12-05

Un stage d’initiation aux diverses techniques potières, pour les adultes et les ados, à partir de 14 ans.

À partir de 14 ans

DUREE 1 Jour

HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-16h30

NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum

NOMBRE DE PIECES 4 pièces maximum

PROGRAMME Découverte de deux techniques de poterie

Le travail du colombin Réalisation de pièces par superposition

de boudins d’argile.

L’estampage Réalisation de plaques d’argile modelées dans

des moules en terre cuite.

Initiation à la décoration par gravure, par tampon ou par

engobe.

TARIF 90 € (pièces émaillées)

Dont ACOMPTE* (à la réservation) 50 €

*Acompte non remboursé. Stage non

reportable.

MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV

Réservation obligatoire. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

English :

An introductory course in various pottery techniques, for adults and teenagers aged 14 and over.

