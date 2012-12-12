Initiation à la pêche Je pêche mes premiers poissons Le Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre
Initiation à la pêche Je pêche mes premiers poissons Le Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre mardi 18 août 2026.
Montrevault-sur-Èvre
Initiation à la pêche Je pêche mes premiers poissons
Le Fief-Sauvin Aire de pique-nique Haute Brin Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:30:00
Date(s) :
2026-08-18
AccueilAnimations pour le grand public La Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous propose un programme d’animations autour de la pêche et de la nature à l’occasion des grandes vacances d’été 2026.
Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !
Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.
Tout est inclus ! Le matériel de pêche et le droit de pêche sont fournis.
L’animation est encadrée par des animateurs de la Fédération ou par des guides de pêche professionnels .
Le Fief-Sauvin Aire de pique-nique Haute Brin Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 01 55 secretariat@fedepeche49.fr
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English :
HomeEvents for the General Public The F%E9d%Maine-et-Loire Federation for Fishing and the Protection of the Aquatic Environment is offering a program of activities centered on fishing and nature during the 2026 summer vacation.
L’événement Initiation à la pêche Je pêche mes premiers poissons Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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