Balade Historique et Gourmande à La salle et chapelle Aubry place de l’église St Martin Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre

Balade Historique et Gourmande à La salle et chapelle Aubry

place de l’église St Martin La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez découvrir AUTREMENT L’histoire de l’insurrection vendéenne au cœur des Mauges et l’histoire de la reconstruction !

Pour cette Balade Historique et Gourmande, organisée en partenariat avec la commission Histoire(s) de la Scala , le rendez-vous est donné à 10 h sur la place de l’église Saint-Martin de La Chapelle-Aubry.

Le parcours conduira les participants au château de Barot, haut lieu de l’histoire locale, où seront évoqués les événements qui s’y sont déroulés durant les Guerres de Vendée. Résidence de la famille Boucault de Méliant à cette époque, le domaine accueillit notamment le général d’Elbée et l’évêque d’Agra. L’histoire du parc, aménagé par le célèbre botaniste angevin André Leroy, permettra également d’aborder la période de reconstruction qui suivit la Révolution.

La balade se poursuivra jusqu’à la croix de l’Aigrasseau, lieu de mémoire du massacre du 31 janvier 1794. Après une pause gourmande au cœur du bourg, les participants découvriront l’histoire de La Chapelle-Aubry, village niché dans un vallon façonné au fil des millénaires. Autour de l’église, seront racontées l’histoire du bourg, celle de ses deux églises, de ses Zouaves pontificaux et des personnages qui ont marqué la vie locale, en remontant le cours du temps jusqu’aux environs de l’an mil.

Cette balade fait partie d’un programme global de 10 Balades Historiques et Gourmandes dans les Mauges. Portées par des associations locales, elles vous invitent à découvrir, avec des historiens passionnés, les Guerres de Vendée et la reconstruction de nos villages. .

place de l’église St Martin La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 67 02 11 scala.loisirs-animations@live.fr

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English :

Come and discover AUTREMENT the history of the Vendée insurrection in the heart of the Mauges and the history of reconstruction!

L’événement Balade Historique et Gourmande à La salle et chapelle Aubry Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges