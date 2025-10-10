Trail des Croquants 2026 Salle des sports Montrevault-sur-Èvre
Trail des Croquants 2026 Salle des sports Montrevault-sur-Èvre dimanche 6 septembre 2026.
Montrevault-sur-Èvre
Trail des Croquants 2026
Salle des sports Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Le Trail des Croquants revient pour une 7ème édition le 7 septembre 2025 à Saint-Rémy-en-Mauges.
Préparez vos jambes et vos agendas, le Trail des Croquants revient pour une 7ème édition pleine d’énergie, de dénivelé… et de bonne humeur !
Rendez-vous le dimanche 7 septembre prochain à Saint-Rémy-en-Mauges pour une journée de sport, de nature et de convivialité.
3 circuits
– 24 km (500D+)
– 17km (300D+)
– 10 km (150D+)
Circuits enfants
– 3-6 ans 300m
– 7-9 ans 900 m
– 10-13 ans 1.5km
Bar et restauration sur place.
Les inscriptions ouvrent le 1er mai sur Klikego .
Salle des sports Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire traildescroquant@gmail.com
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English :
The Trail des Croquants returns for its 7th edition on September 7, 2025 in Saint-Rémy-en-Mauges.
L’événement Trail des Croquants 2026 Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-04-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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