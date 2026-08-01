Les Rendez-Vous Nature Les Reptiles Forêt de Leppo Montrevault-sur-Èvre
samedi 29 août 2026 · Forêt de Leppo · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
Les Rendez-Vous Nature Les Reptiles
Forêt de Leppo Entrée sud-est, route du Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 17:30:00
Date(s) :
2026-08-29
La haie nourricière / Les Rendez-Vous Nature en Anjou
Dans le cadre des Rendez-vous nature, découverte des reptiles, de leur anatomie, cycle de vie et habitats, des peurs et risques qu’ils représentent. Animé par l’Échappée Anjouée. À partir de 5 ans (recommandation) .
Forêt de Leppo Entrée sud-est, route du Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 04 74 environnement@montrevaultsurevre.fr
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English :
The nourishing hedge / Les Rendez-Vous Nature en Anjou
L’événement Les Rendez-Vous Nature Les Reptiles Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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