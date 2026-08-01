Les Rendez-Vous Nature Les Reptiles Forêt de Leppo Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

Les Rendez-Vous Nature Les Reptiles

Forêt de Leppo Entrée sud-est, route du Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :

2026-08-29

La haie nourricière / Les Rendez-Vous Nature en Anjou

Dans le cadre des Rendez-vous nature, découverte des reptiles, de leur anatomie, cycle de vie et habitats, des peurs et risques qu’ils représentent. Animé par l’Échappée Anjouée. À partir de 5 ans (recommandation) .

Forêt de Leppo Entrée sud-est, route du Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 04 74 environnement@montrevaultsurevre.fr

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English :

The nourishing hedge / Les Rendez-Vous Nature en Anjou

L’événement Les Rendez-Vous Nature Les Reptiles Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges