Guebwiller

ateliers ouverts

12 route d’Issenheim Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

L’Atelier 12 ouvre ses portes à Guebwiller pour les Ateliers Ouverts 2026. Rencontres avec les artistes, découverte des ateliers, œuvres originales et concert du Duo Les Étourneaux au programme d’un week-end artistique et convivial.

Plongez dans l’univers de l’Atelier 12 à Guebwiller à l’occasion des Ateliers Ouverts 2026. Durant tout un week-end, artistes résident·es et invité·es ouvriront les portes de leurs espaces de création pour partager avec le public leurs univers, leurs techniques et leurs démarches artistiques dans une atmosphère conviviale.

Cette rencontre privilégiée invite les visiteurs à découvrir des œuvres originales, à explorer les coulisses de la création contemporaine et à échanger directement avec les artistes autour de leurs pratiques et inspirations.

Le week-end sera également rythmé par un moment musical avec le Duo Les Étourneaux, qui proposera un concert venant prolonger cette expérience artistique. 0 .

12 route d’Issenheim Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 7 87 33 19 47

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English :

Atelier 12 opens its doors in Guebwiller for Ateliers Ouverts 2026. Meet the artists, discover the workshops, enjoy original works and listen to a concert by Duo Les Étourneaux during a convivial, artistic weekend.

L’événement ateliers ouverts Guebwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller