Goxwiller

Ateliers Ouverts L’Art au Point G

166 route départementale D1422 (au giratoire à la sortie de l’autoroute) Goxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Exposition d’Art Atelier d’artiste ouvert.

Rendez-vous chez les Gouvion à Goxwiller dans cet ancien Garage où les artistes ont trouvé leur Graal. Entre briques rouges et jardin, découvrez le dialogue entre deux écritures artistiques puissantes.

Sophie Gouvion (Peinture) Une immersion dans ses toiles vibrantes explore le mystère d’une nature entre métamorphose et abstraction.

Marc Gouvion (Sculpture) Par l’alchimie du fer, du feu et du minéral, il transfigure la matière pour lui insuffler l’élan du vivant.

Le lieu Explorez un laboratoire de création unique et son magnifique jardin de sculptures, où la nature et la matière s’épousent sous le ciel d’Alsace. Venez partager une dose de plaisir artistique avec les créateurs. 0 .

166 route départementale D1422 (au giratoire à la sortie de l’autoroute) Goxwiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 21 10 51 sophie.gouvion@gmail.com

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English :

Art exhibition Artist’s studio open.

L’événement Ateliers Ouverts L’Art au Point G Goxwiller a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du pays de Barr