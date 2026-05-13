Ateliers ouverts Sculpture sur acier Vallée des Éclusiers Henridorff

Henridorff

Ateliers ouverts Sculpture sur acier

Vallée des Éclusiers Atelier de l’écluse 15 Henridorff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06

Les artistes de la Vallée des Éclusiers vous ouvrent les portes de leurs ateliers cet été !

Sam, le sculpteur sur acier, vous fera une démonstration de son art à l’atelier de l’écluse 15.Tout public

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Vallée des Éclusiers Atelier de l’écluse 15 Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 7 67 70 03 08 samy.ovr@gmail.com

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English :

The artists of the Vallée des Éclusiers open the doors of their workshops this summer!

Sam, the steel sculptor, will be demonstrating his art at the Lock 15 workshop.

L’événement Ateliers ouverts Sculpture sur acier Henridorff a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG