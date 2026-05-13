Ateliers ouverts XII Or du Temps Vallée des Éclusiers Henridorff
Ateliers ouverts XII Or du Temps Vallée des Éclusiers Henridorff dimanche 7 juin 2026.
Henridorff
Ateliers ouverts XII Or du Temps
Vallée des Éclusiers Atelier de l’écluse 1 Henridorff Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06
Les artistes de la Vallée des Éclusiers vous ouvrent les portes de leurs ateliers cet été !
Cédric, sculpteur sur pierre, ouvre ses portes et vous invite à passer un petit moment avec lui à l’atelier de l’écluse 1.Tout public
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Vallée des Éclusiers Atelier de l’écluse 1 Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 6 75 48 27 56 cedric.oesch@gmail.com
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English :
Vallée des Éclusiers artists open the doors of their workshops this summer!
Cédric, stone sculptor, opens his doors and invites you to spend a little time with him at the Lock 1 workshop.
L’événement Ateliers ouverts XII Or du Temps Henridorff a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG