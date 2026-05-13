Ateliers ouverts Wallycolor Écluse 6 Henridorff
Ateliers ouverts Wallycolor Écluse 6 Henridorff dimanche 7 juin 2026.
Henridorff
Ateliers ouverts Wallycolor
Écluse 6 Vallée des Éclusiers Henridorff Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06
Les artistes de la Vallée des Éclusiers vous ouvrent les portes de leurs ateliers cet été !
Wallycolor, artiste peintre, partagera avec vous sa passion artistique à l’écluse 6.Tout public
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Écluse 6 Vallée des Éclusiers Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 6 72 71 49 65
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English :
Vallée des Éclusiers artists open the doors of their studios this summer!
Painter Wallycolor will share his artistic passion with you at Lock 6.
L’événement Ateliers ouverts Wallycolor Henridorff a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG