Ateliers ouverts Wallycolor Écluse 6 Henridorff

Henridorff

Ateliers ouverts Wallycolor

Écluse 6 Vallée des Éclusiers Henridorff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06

Les artistes de la Vallée des Éclusiers vous ouvrent les portes de leurs ateliers cet été !

Wallycolor, artiste peintre, partagera avec vous sa passion artistique à l’écluse 6.Tout public

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Écluse 6 Vallée des Éclusiers Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 6 72 71 49 65

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English :

Vallée des Éclusiers artists open the doors of their studios this summer!

Painter Wallycolor will share his artistic passion with you at Lock 6.

L’événement Ateliers ouverts Wallycolor Henridorff a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG