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Ateliers ouverts Wallycolor Écluse 6 Henridorff

Ateliers ouverts Wallycolor Écluse 6 Henridorff dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Écluse 6

Adresse : Vallée des Éclusiers

Ville : 57820 Henridorff

Département : Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Henridorff

Ateliers ouverts Wallycolor

Écluse 6 Vallée des Éclusiers Henridorff Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06

Les artistes de la Vallée des Éclusiers vous ouvrent les portes de leurs ateliers cet été !
Wallycolor, artiste peintre, partagera avec vous sa passion artistique à l’écluse 6.Tout public
0  .

Écluse 6 Vallée des Éclusiers Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 6 72 71 49 65 

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English :

Vallée des Éclusiers artists open the doors of their studios this summer!
Painter Wallycolor will share his artistic passion with you at Lock 6.

L’événement Ateliers ouverts Wallycolor Henridorff a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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