mardi 7 juillet 2026 · Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) · Brécé

Informations pratiques

Ateliers parents enfants à la Ludo Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) Brécé 7 juillet – 27 août Ille-et-Vilaine

Gratuit

Vendredi 07/07: Atelier créatif // Vendredi 17/07: Atelier cuisine/pâtisserie // Mardi 21/07 : « Toy story party » (atelier de stop motion) // 25 et 27/08: Toy story party 2

Ateliers Parents-Enfants

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### de 10h à 12h

o Vendredi 10 juillet : Atelier créatif !

o Venredi 17 juillet: Atelier cuisine et pâtisserie

o Mardi 21 juillet : « Toy story party » : les jouets de la Ludo prennent vie ! (atelier de stop motion)

o 25 et 27 août : Toy story party 2 : exceptionnellement les parents sont invités à venir avec les enfants du centre de loisirs créer un film en stop motion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T12:00:00.000+02:00

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Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine



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