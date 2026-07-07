Ateliers parents enfants à la Ludo Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) Brécé
mardi 7 juillet 2026 · Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) · Brécé
Informations pratiques
Ateliers parents enfants à la Ludo Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) Brécé 7 juillet – 27 août Ille-et-Vilaine
Gratuit
Vendredi 07/07: Atelier créatif // Vendredi 17/07: Atelier cuisine/pâtisserie // Mardi 21/07 : « Toy story party » (atelier de stop motion) // 25 et 27/08: Toy story party 2
Ateliers Parents-Enfants
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### de 10h à 12h
o Vendredi 10 juillet : Atelier créatif !
o Venredi 17 juillet: Atelier cuisine et pâtisserie
o Mardi 21 juillet : « Toy story party » : les jouets de la Ludo prennent vie ! (atelier de stop motion)
o 25 et 27 août : Toy story party 2 : exceptionnellement les parents sont invités à venir avec les enfants du centre de loisirs créer un film en stop motion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-07T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T12:00:00.000+02:00
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Ludothèque de Villejean (Maison de Quartier de Villejean) 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine
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