Église Notre Dame de l’Assomption du 15e siècle inscrite MH, Église Notre Dame de l’Assomption place de l’Église 53120 BRECÉ, Brecé

Informations pratiques

Église Notre Dame de l’Assomption du 15e siècle inscrite MH 19 et 20 septembre Église Notre Dame de l’Assomption place de l’Église 53120 BRECÉ Mayenne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Édifice construit à la fin du 15e siècle et agrandit au 18e siècle. le retable du maître d’autel restauré et l’oeuvre de Joseph Nicolas Lebrun (1778). Le retable sud, dont la toile représente Notre Dame de l’Assomption a été restaurée en 1999 et le retable nord en 2001. Les statues de St Roch et Ste Marguerite de l’autel sud ainsi que la chaire sont inscrites à l’inventaire des monuments de France. Restauration générale terminée en septembre 2025.

Exposition de tableaux par l’association « Art Bo ».

Église Notre Dame de l’Assomption place de l’Église 53120 BRECÉ place de l’Église 53120 BRECÉ Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 64 52 Édifice construit à la fin du 15ème siècle et agrandi au 18ème siècle. Le retable du maître d’autel restaurée et l’oeuvre de Joseph Nicolas Lebrun (1778). Le retable sud, dont la toile représente Notre Dame de l’Assomption a été restaurée en 1999 et le retable nord en 2001. Les statues de St Rock et Ste Marguerite de l’autel sud ainsi que la chaire sont inscrites à l’inventaire des monuments de France. Restauration générale terminée en septembre 2025. Parking à côté.

Édifice construit à la fin du 15e siècle et agrandit au 18e siècle. le retable du maître d’autel restauré et l’œuvre de Joseph Nicolas Lebrun (1778).

©Commune de Brecé