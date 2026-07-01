Écomusée « La vie à la campagne au début du 20e siècle », Ecomusée « la vie à la campagne au début du XXe siècle », Brecé
samedi 19 septembre 2026 · Ecomusée "la vie à la campagne au début du XXe siècle" · Brecé
Informations pratiques
Écomusée « La vie à la campagne au début du 20e siècle » 19 et 20 septembre Ecomusée « la vie à la campagne au début du XXe siècle » Mayenne
3 € – Gratuit pour les – de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Riche collection d’habits et outils d’autrefois avec supports photographiques évoquant la vie à la campagne au début du XXe siècle.
Accès : Véhicule et pédestre
Ecomusée « la vie à la campagne au début du XXe siècle » Ancien Presbytère – Le Bourg, 53120 Brecé Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 64 52 http://www.brece.com Riche collection d’habits et outils d’autrefois avec supports photographiques évoquant la vie à la campagne au début du XXè s. Véhicule et pédestre.
Riche collection d’habits et outils d’autrfois avec supports photographiques évoquant la vie à la campagne au début du XXe siècle.
©Commune de Brecé