Écomusée « La vie à la campagne au début du 20e siècle », Ecomusée « la vie à la campagne au début du XXe siècle », Brecé

samedi 19 septembre 2026 · Ecomusée "la vie à la campagne au début du XXe siècle" · Brecé

Informations pratiques

Écomusée « La vie à la campagne au début du 20e siècle » 19 et 20 septembre Ecomusée « la vie à la campagne au début du XXe siècle » Mayenne

3 € – Gratuit pour les – de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Riche collection d’habits et outils d’autrefois avec supports photographiques évoquant la vie à la campagne au début du XXe siècle.

Accès : Véhicule et pédestre

Ecomusée « la vie à la campagne au début du XXe siècle » Ancien Presbytère – Le Bourg, 53120 Brecé Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 64 52 http://www.brece.com Riche collection d’habits et outils d’autrefois avec supports photographiques évoquant la vie à la campagne au début du XXè s. Véhicule et pédestre.

Riche collection d’habits et outils d’autrfois avec supports photographiques évoquant la vie à la campagne au début du XXe siècle.

©Commune de Brecé